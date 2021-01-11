Erdoğan: Perşembe ya da cuma aşılama başlayacak

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirler doğrultusunda vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemi yükünün de hafiflediğini söylerek, ''Kısıtlamaları elbette kademeli olarak azaltacağız'' dedi. Erdoğan, aşılamanın ise perşembe ya da cuma günü başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk kabinesi sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak, "Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, koronavirüs aşısının yapılmaya başlanacağı tarihi açıklayarak, "Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek, perşembe ya da cuma gününe kadar buna başlayacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Geçtiğimiz yılı oldukça büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Haziran ayından başlayan normalleşme adımları ile hızlı bir toparlanmaya gittik. Ekim ayında sanayicilerimiz tarihimizin en yüksek aylık üretimini gerçekleştirdi. Bu yılın ilk haftasında borsa endeksiniz yüzde 4,3'lük artışla rekor tazeledi. Küresel ekonominin yüzde 4'ten fazla küçüldüğü bir dönemde ekonomimiz büyüdü. Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. 2021 büyümenin sürdürülebileceği bir yıl olacak.

- Korona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık. Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık. Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1. önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 oranında arttı. Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı. Kapasite kullanım oranımız %76 seviyesine ulaştı. Borsamız, 2020'de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu. Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalarına rağmen 2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık. Küresel ekonominin %4'ten küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, haftada bir açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıktan haberleşmeye kadar birçok alanda ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk. 2021 yılının yatırım, üretimin ve istihdamın arttıracağı bir yıl olacağına inanıyorum. Yeni yılda önceliklerimiz fiyat istikrarı ve reformlar olacaktır.

'Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz'

- Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olamadan başlatılan, siyasi bir kaos başlatma nedenleridir. Türkiye'nin huzuruna kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz.

- Artık bu ülkede cumhurbaşkanı milletin yarısından fazlasının iradesiyle seçiliyor. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır.

- Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısın nedeni budur. Bunlara oy vermeye öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçi, hakim sözde hakimdir. Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler Büyük Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar. Varlık sebepleri olan sivil toplum örgütlerinin maskeleri birer birer düşenler, paniğe kapılmışlardır.

- Bu sözde genel başkanın derdi milletle, milli iradeyledir. Kaset komplosuyla gelen sözde başkanın derdi milletledir. Siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemelerini gayet iyi biliyoruz. Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısın nedeni budur.

'Eski Türkiye'de bolca sahnelenen senaryoların günümüz Türkiyesi'nde yeri yok'

- Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle huzur kaçırmaya çalışanlar, karşılarında hukuku bulmaya devam edeceklerdir. Bir kez daha inanç ve kararlılıkla diyorum ki; başaramayacaksınız. Milletimiz geçmişte defalarca maruz kaldığı durumu niyetini anladı, deşifre etti. Yasakçılıktan vandallığa kadar eski Türkiye'de bolca sahnelenen senaryoların günümüz Türkiyesi'nde yeri yoktur. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecekler. Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılan siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar. Ne diyor Mehmet Akif, 'Cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz'

- Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına hüsran düşmüştür. Uzunca bir süre demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor.

- İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür

- Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor.

- Eski Türkiye artıklarının umutlarını ülkenin başına gelecek felaketlere bağlayacak kadar zavallı hale geldiklerine şahit oluyoruz.

- Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir.

'Ülkemiz kuraklık tehdidiyle karşı karşıya'

- Hepimiz aynı gemide olduğumuz için Türkiye bu tabiat olaylarından etkileniyor. Bu yıl mevsim yağışlarının altına düşmesi, ülkemizi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır. Hali hazırdaki barajların bir kısmının neredeyse tamamının boşaldığı, diğerlerinin ise çok düştüğü bir dönemde geçiyoruz. Günlük kullanımdan, tarımsal kullanıma kadar her alanda tasarruf anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Ülkemizdeki suyun 3'te 2'si tarım sulamada kullanılıyor. İçme suyu yatırımlarımızı da süratlendirerek, toplam içme suyu kapasitemizi 4,8 milyar metreküpe ulaştıracağız. İçme suyunda önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Bilinçli tüketimle %50'ye yakın tasarruf edebileceğimize inanıyoruz. Enerji sürdürülebilir kalkınmanın altyapısındır. Bir yandan yeni yatırımları devreye alırken, diğer yandan da verimliliği arttırmanın gayreti içindeyiz. Sadece geçtiğimiz yıl devreye aldığımız %98'si yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere 4 bin 900 bin megawatttır. Bu plan özellikle ilk olarak 2023'e olarak enerji tüketiminde %14'lük tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomimize katkısı 2.4 milyar dolar katkıdır.

'Koronavirüs kısıtlamalarını kademeli olarak azaltacağız'

- Tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Sağlık sistemi üzerindeki yük de önemli ölçüde hafifledi.

- Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.

- Hali hazırda Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman aşısıyla da anlaşmamızı yaptık. Görüşmeler devam ediyor. Rus ve İngiliz menşeili aşılarla ilgili gelişmeleri takipteyiz.

- Perşembe veya Cuma olur diyor. Böylece belirlenen sıraya göre bu tarihte aşılar başlayacak. Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek, perşembe ya da cuma gününe kadar buna başlayacağız.