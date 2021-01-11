Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 10 bin 220 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre Türkiye'de tespit edilen yeni vaka sayısı 10 bin 220 olurken, 174 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız."

Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2021

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