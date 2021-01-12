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    Cem Yılmaz filmlerine 'din ve değerler' incelemesi yapan Doç. Dr. Yorulmaz: Matrix'i de inceledik

    © Fotoğraf : imdb.com
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    Cem Yılmaz’ın, "G.O.R.A’, ‘A.R.O.G’ ve ‘Arif V 216’nın ‘din ve değerler açısından incelenmesi” makalesini yazılmasıyla gündeme gelen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, “Bu makale ne bir rapor ne de bir yermedir” dedi.

    Eleştirilen makalenin öğrencisi Tuğba Yarar tarafından yazıldığını söyleyen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, "Cem Yılmaz’ın 3 filminin ‘sinema ve din/değerler’ bakımından mercek altına alındığı bu proje aslında yüksek lisans öğrencimizin tezinin yanı sıra sunduğu bir makaledir. Bizler, bu bölümdeki eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz, spesifik olarak sinema ve din alanı üzerinde çalışıyoruz. Yani bizim işimiz bu. Çoğunlukla çizgi filmler, zaman zaman da öğrencilerimizin talep etmesi halinde, filmler üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz. Daha net ifade etmek gerekirse, ‘Hadi Cem Yılmaz’ı ya da filmlerini taşlatalım’ falan gibi bir gayemiz yok. Maalesef Türkiye’de din konusu fazlaca bölünmelere yol açan bir konu olduğu ve kimse de makaleyi baştan sona okumadığı için ilginç bir şekilde gündem oluverdi. Bu, yurtdışında da sıklıkla yapılan akademik bir çalışmadır ki akademik çalışmaların popüler kültür malzemesi olmaması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

    “Neden Cem Yılmaz ve onun filmleri?” sorusunu yanıtlayan Yorulmaz "Özel bir sebebi yok" diyerek şunları söyledi:

    “Öğrencimiz çizgi film yerine farklı olarak bir film makalesi yazmak istedi bu 3 filmi karşılaştırmalı olarak ele aldı. Biz de ‘Hayır, yapma’ demedik. Bunu Cem Yılmaz filmleri ile de yapmaya başlamadık. Nebraska Omaha Üniversitesi’nde uzun yıllar Prof. William Blizek ile çalıştık. Gişe rekortmeni Hollywood filmlerinden yabancı filmlere, belgesellerden kısa filmlere kadar değişik türlerde filmler, sinema ve din uzmanlarının ilgi alanına girmekte ve sinema-din çalışmalarına yönelik büyük bir ilgi bulunmakta. Mesela Elysium ve Matrix ile alakalı değerlendirmelerimiz de var."

    Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Yorulmaz, “Bunları Amerika’da yaptığımızda hiç haber olmadı ama burada Cem Yılmaz adı da geçince bir anda gündem olduk. Din üzerinde ülke olarak, hele de son yıllarda fazlaca kutuplaştığımız için bu tarz çalışmalar konu olduğunda herkes kendi ideolojisine göre yorumda bulunuyor. Bakıyorum şu an sosyal medyadaki yorumlara, hayli can sıkıcı. ‘Cem Yılmaz filminde de din olmayıversin’ diyenler... İyi de biz zaten ‘Aman illa din olsun’ demedik ki! ‘Her filmde namaz kılınması, oruç tutulması lazım’ gibi bir yaklaşımımız, beklentimiz, önerimiz, teklifimiz dahi yok! Din ve değerler nasıl ele alınmış, bunla alakalı bir tespit çalışması, hepsi bu.” ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Araştırma, inceleme, Matrix, Cem Yılmaz
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