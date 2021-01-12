Çifte cinayet suçlamasından beraat etti: 'Öldüklerine inanmıyorum'

Isparta'da yaklaşık 3.5 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Zehra Çaycı ve 34 yaşındaki Korhan Taştekin'i öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada beraat eden Ali Aydıner, "Öldüklerine inanmıyorum. Korhan kendisini öldürtecek kadar boş bir adam değildir. Kıza bir zarar verdi mi orasını bilmiyorum" dedi.

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu.

Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü.

Polis, Çaycı ve Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, olayla ilgili elde somut bir delil olmadığı, bu nedenle tutuklu sanık Aydıner'in üzerine atılı suçlardan beraatına ve dolayısıyla tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Çifte cinayet suçlamasıyla yaklaşık 2.5 yıldır Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Aydıner, mahkeme kararının ardından tahliye edildi.

'Televizyon programının reyting uğruna yaptığı yayınlar neticesinde tutuklandım'

DHA'ya konuşan Aydıner, Taştekin ve Çaycı ile 10 Ağustos'ta birlikte olduklarını, gece yanından evlerine gitmek üzere ayrıldıklarını, besihanede herhangi bir tatsız olay yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Öldüklerine inanmıyorum. Korhan kendisini öldürtecek kadar boş bir adam değildir. Gayrimeşru işleri vardı. 7- 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zaten olaydan sonra kaç kişi görmüş. Ben bunları hep baştan beri söyledim ama kimse dikkate almadı. Kıza bir zarar verdi mi orasını bilmiyorum. Korhan öyle kendisine zarar verdirtecek biri değil. 'Gözünün üstünde kaşın var' deyip saldıran bir tipi var. Kaç kez hapse girdi çıktı. Benim bir suçum yokken bir televizyon programının reyting uğruna yaptığı yayınlar neticesinde tutuklandım. 32 ayım gitti."

Kanser hastası olduğunu söyleyen Aydıner, "Ben kanser hastasıyım ve 3 ayda bir Antalya'ya kontrole gitmem gerekiyordu. Allah'tan cezaevi yönetimi bu konuda hassas davrandı da fazla mağdur olmadım. Cezaevi koşullarında yiyip içip yatıyordum ancak dışarıda annem, babam ve ablam perişan oldu. Şimdi onları çok değişmiş buldum. Hepimiz perişan olduk. Neyse ki adalet yerini buldu ve her şey sona erdi" dedi.