Sabah yazarı Hilal Kaplan, ABD siyasetinde yaşananlarla ilgili olarak "Sonradan uygulayacakları her tür ayrımcılık için 'Biz Amerikan Başkanı'na bunu yaptık, önyargılı değiliz' diyebilmek amacıyla mevzunun Amerika'dan başlatıldığına inanıyorum" dedi. Kaplan, "Mesele Trump değil, sen hala anlamadın mı?" diye sordu.

Sabah yazarı Hilal Kaplan, 'Mesele Trump değil, sen hala anlamadın mı?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Evet, Gezi ayaklanmasının o meşum sloganını hatırlatarak başlamak istiyorum. Çünkü çoğu kez olduğu gibi mevzunun Amerika'da oluyor olması bizi ilgilendirmediği anlamına gelmiyor" diye başladı.

Kaplan, ABD siyasetinde yaşananlara dair görüşlerini aktardığı yazısına şöyle devam etti: