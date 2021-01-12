Erdoğan: Kendini bilen, tarihini bilen gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız

Ankara'da 'Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atçılık, okçuluk ve güreş gibi geleneksel sporların Türk tarihindeki ve kültüründeki yerine dikkat çekti.

Erdoğan, 1.5 yıldır faaliyette olan tesisin açılışının bugüne nasip olduğunu belirten ve günde 48 öğrenciye at binme, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme kapasitesi bulunan tesise gençlerin dört elle sarılacağından şüphe duymadığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

​Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleşmişse hemen arkasından büyüme, genişleme, özellikle bu döneme girmiştir. At bu bakımdan bir medeniyet kurma aracıdır. Osmanlı, devletle birlikte sarayın at ihtiyacını karşılamak için çiftlikat-ı hümayunu da kurmuştur.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni"ne katılıyor https://t.co/8LKItvxKmW — AA Canlı (@AACanli) January 12, 2021

Cirit başta olmak üzere at ile ilgili pek çok oyunun yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarının karşılama törenlerinde Muhafız Alayımıza bağlı bir atlı birliğimizin de yer almasını temin ettik. Bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet yoksunu, hatta düşmanı kişiler çıktı, bundan rahatsız oldu. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir, varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım. Halbuki, kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz.

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