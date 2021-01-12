AA: Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden IŞİD'li yakalandı

Anadolu Ajansı, Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden IŞİD'linin emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.