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    Öznur Güzelses ve Merve Çavuşoğlu

    Sözlü tacize emsal olabilecek karar: 1 yıl 8 ay hapis

    © İHA / CEREN ATMACA - SİNAN YENİÇERİ
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    İzmir Karşıyaka'da 22 Temmuz 2020'de iki kadına sözlü cinsel tacizde bulunan Ümit U., 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın emsal olabileceğini belirten Öznur Güzelses ve Merve Çavuşoğlu, kadınlara “Susmayın, mücadele edin” çağrısında bulundu.

    İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre 22 Temmuz 2020 akşamı İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda, Öznur Güzelses ve Merve Çavuşoğlu, arkadaşları Erdem T. ile konsere gitti. Konser sonrası arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen iki kadın, Erdem T.’nin yanından ayrılıp araçlarına yöneldi.

    Bu sırada elinde bira şişesi ile kadınları takip eden Ümit U., Çavuşoğlu’nun koluna dokunarak sözlü tacizde bulundu. Takip edildiklerini fark ederek bir tekel bayiye yardım istemeye giden Öznur Güzelses ise durum karşısında çığlık atıp çevreden yardım istedi.

    Çevredeki vatandaşların yardıma koşması nedeniyle kaçmaya çalışan Ümit U., vatandaşlar tarafından yakalandı ve polis çağrıldı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Olayın peşini bırakmayan Güzelses ve Çavuşoğlu, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Ümit U., 6 Ocak'ta Karşıyaka 9. Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    '‘Allah’ından bulsun’ demek kolaydı ama biz o yolu seçmedik'

    Olayı anlatan Öznur Güzelses, şunları söyledi:

    "Bir konserden çıkıp aracımıza doğru yürüyorduk. O sırada bir tacizci bize el kol işareti yaptı ve bize yaklaşmaya çalıştı. Hemen tekel bayiye yöneldim. Arkamı döndüğümde Merve’nin yanında olduğunu ve ona ‘yatalım mı?’ dediğini duydum. Ben çığlık attım ve insanlar koşmaya başladı. Yanından ayrıldığımız arkadaşımız da hemen geldi. Adamı tutmaya çalıştılar. ‘Ben polisim, devlet memuruyum, iftira atıyorlar, onlar bana saldırdı’ dedi. Biz hemen şikayette bulunduk. Davanın açılıp açılmayacağına dair umutsuzduk ama eve kağıt geldi ve 6 Ocak’ta mahkememiz olacağı belirtildi. Adalet uygulandığı için çok mutluyuz. Ailemiz dahil herkes ‘boş verin, bir sonuç çıkmaz’ dedi ama biz mücadele ettik. Bu olay sömürülen tüm insanların mücadelesine döndü. ‘Allah’ından bulsun’ demek kolaydı ama biz o yolu seçmedik. İyi ki de seçmemişiz. Az da olsa bir ceza aldı ve inşallah siciline işleyecek. Bu duruma yeltenen birçok tacizciyi durduracak bir karar olduğuna inanıyoruz. Emsal olacak bir karar çıktı. Mücadele ettiğinizde işte bu sonuçları alıyorsunuz. Korkmak çözüm değil. Mücadele edeceksin, kim bu mücadelenin içerisindeyse onu destekleyeceksin ki sonuca varsın. Korkmayın" dedi.

    'Biz kadınların o saatlerde dışarıda olma özgürlüğü var'

    Mahkemeden çıkan karara sevindiklerini belirten Merve Çavuşoğlu da "Mahkemeye gittiğimizde karşı tarafın gelmediğini gördük. Duruşmada sanığın ifadesi okundu. İfadeye göre ben şahsa çarpmışım ve ‘ne yapıyorsun?’ diye bağırmışım, insanları toplayıp dövdürmüşüm. Ben bu ifadeye itiraz ettim. Zaten o gün her şeyi kaydeden MOBESE vardı. Hakim de 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Basit cinsel tacizden değil, cinsel tacizden ceza aldı. Kimsenin bize bu şekilde tacizde bulunmaya hakkı yok. ‘O saatte dışarıda ne işiniz vardı?’ diyenler oldu. Biz kadınların o saatlerde dışarıda olma özgürlüğü var. Şahıs o gece alkollüydü. Bize bulaşmasaydı kesinlikle başka bir kişiye daha farklı bir sonuçlar yaşatabilirdi. Biz adaletin yerini bulmasından çok mutluyuz. Serbest kalacağını düşünüyorduk ama bu sonucu büyük bir sevinçle karşıladık. Lütfen korkmayalım, ‘Allah’ından bulsun’ deyip devam etmeyelim ki bu insanlar kendilerinde bu hakkı bulamasın" diye konuştu.

    Etiketler:
    Merve Çavuşoğlu, Öznur Güzelses, Bira, Taciz
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