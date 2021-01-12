AK Partili Çamlı: Boğaziçi dinsiz gençler yetiştirmek için kurulsa da süreç içerisinde vatana hizmet edenler de çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Boğaziçi Üniversitesi bizim yüz akımızdır. Her ne kadar para babası Robert ve misyoner Hamlin tarafından kurulmuş olsa da, bu milletin çocuklarını seküler yetiştirmek, dinsiz yetiştirmek için kurulmuş olsa da süreç içerisinde orada gerçekten vatana millete hizmet eden gençler de çıktı" dedi.