AK Partili Çamlı: Boğaziçi dinsiz gençler yetiştirmek için kurulsa da süreç içerisinde vatana hizmet edenler de çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan rektör protestosuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
Kişisel Twitter hesabında bir videosunu paylaşan Çamlı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için "Bir domuzu üç dakikada yemekle övünen kadın" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak da "Kasetle gelen adam" diyen Çamlı, şunları söyledi:
- "İstanbul'un CHP İl Başkanı var bir domuzu üç dakikada yemekle övünen kadın... Orada bir eyleme katıldı. Bu bir örgüt hareketi, orada icra edildi. Tıpkı Gezi olayındaki üç beş ağaçtan yola çıkılarak ülkeyi kaosa sürükleme çalışması yapıldığı gibi, Boğaziçi'nde de bir kibrit çaktılar.
- CHP'nin diktatörlük dönemlerini hepimiz biliyoruz. Herhalde şimdi de bu kasetle göreve gelen adam başkanlığındaki CHP buradan bir şeyler bekliyor, ama Boğaziçi Üniversitesi'nden böyle bir şey çıkmaz.
- Boğaziçi Üniversitesi bizim yüz akımızdır. Her ne kadar para babası Robert ve misyoner Hamlin tarafından kurulmuş olsa da... Bu milletin çocuklarını seküler yetiştirmek, dinsiz yetiştirmek için kurulmuş olsa da bu milletin damarlarındaki imanın tezahürü olarak süreç içerisinde orada gerçekten vatana millete hizmet eden gençler de çıktı.
- Fakat orayı bunlar ellerinden bırakmak istemiyorlar, başaramayacaklar. Boğaziçili çocuklarımızı emperyalistlere yedirtmeyeceğiz. Biliyorsunuz 'sözde cumhurbaşkanı' diyor. Kim diyor bunu? Kasetle genel başkanlığa gelen adam."
Boğaziçi Üniversitesi’nde TANTANA ❗️— Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) January 12, 2021
Kasetle Gn. Başkan değiştiren CHP’nin maksadı; Robert Koleji’nin kuruluşunda ki misyonerlik maksadını muhafaza etme gayretidir!
Çocuklarımızı Emperyalist sömürgenlere yedirtmeyeceğiz... #YalancıKılıçdaroğlu pic.twitter.com/SpRZkSYbJ1
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