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    CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var, kendisini arayan kişiyi açıklasın

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    Türkiye
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    CHP'li Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa bir süre önce telefonla aranarak istifasının istendiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi. "İçimizde bir hain var" diyen İnce, Akşener'e bu kişinin kim olduğunu açıklama çağrısı yaptı.

    CHP tarafından 2018 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilen Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o dönem için yaptığı "Bana telefonlar açıldı, ‘İstifa et’ diye 15 gün kala. Birinci turda yapıyoruz, sen bu işi bozuyorsun diye. Ağzımı açtım mı? Zora sokacak bir cümlemi duymadınız. Sonra seçimler bitti, Sayın İnce ile ikimizin aldığı oy Sayın Ekmelettin İhsanoğlu kadar" açıklamasına yanıt verdi.

    İnce, Akşener'e istifa etmesi gerektiğini söyleyen kişiyi açıklaması gerektiğini vurguladı. Akşener'le bu telefon görüşmesini yapan kişiyi hainlikle suçlayan İnce, şöyle konuştu:

    • "Sayın Akşener bunu açıklamalıdır. Ortaya bir top atıp kenara çekilmek olmaz. Çekilecekse benim lehime çekilecekti. Benim bundan haberim yok. Benim haberim yoksa bu kişi kim. Sayın Akşener, kendisine telefon açan kişiyi açıklamalıdır. Bu kişi kim? Zaten dostu değil. Çatı adayıyla seçime gitmek doğru bir iş değildir, katılımı düşürür. Bu kişinin kim olduğunu ben de merak ediyorum. O zaman içimizde bir hain var. Bu haini açıklasın, kim? Ben de merak ediyorum."

    'İstifa etse benim lehime olacaktı ama benim haberim yok'

    Meral Akşener'in adaylıktan istifa etmesinin kendisinin lehine bir durum olacağını belirten İnce, şunları kaydetti:

    • "Bu açıklamayı mantık silsilesine oturtamıyorum. Bana mantıklı bir açıklama gelmedi. Birincisi, bu kişi kimse, sayın Akşener bunu açıklamalıdır. Kamuoyuyla bunu paylaşmalıdır. İkincisi, adaylıktan istifa edecekse, benim lehime bir durum olacaktı. Bundan benim haberim yok. Bu nasıl oluyor? Sayın Akşener bunu açıklamalıdır.
    • Bir diğer konu ise, çatı adayı birinci turda doğru değildir. Bunu öteden beri söylüyorum. Birinci turda birden fazla aday olmalıdır ki katılım yükselsin. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu 14 partinin çatı adayıydı. Yüzde 74 katılım var. Sayın Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu ve ben, bizler farklı aday olduğumuz zaman katılım yüzde 84 oldu. Bu işin mantığı yok. Bana sorsalardı çekilme derdim. Burada şöyle bir sorun var. Ben partimden 8 puan fazla aldım.
    • Akşener, partisi kadar oy alabilseydi zaten seçim ikinci tura kalıyordu. Bu açıklamaların hiçbir mantığı yok. Sayın Akşener'e bu kişi kimmiş, 'Sen adaylıktan çekil, Muharrem İnce'yi destekle' dediyse o kişi Akşener'in dostu değildir. Bizim de dostumuz değildir. Mantıklı bir şey önermemiş."

    'Siyasal toto oynamak istemiyorum ama tabi ki birçok arkadaşımız siyasal hareketimize katılacaktır'

    CHP'den, yaklaşık 10 milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin yanında yer alacağı yönündeki iddialara cevap veren İnce, şöyle konuştu:

    • "Ayın 22'sinde Kurucular Kurulu'ndaki arkadaşlarımızla tüzük ve program çalışmalar için bir şehirde toplanacağız. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yakın bir zamanda daha geniş bir açıklama yapacağız. Siyasal toto oynamak istemiyorum ama tabi ki birçok arkadaşımız siyasal hareketimize katılacaktır. Zamanı gelince hepsini görecekler. O yüzden ben loto oynamak istemiyorum" diye konuştu.
    • Partiden henüz istifa etme durumunun olmadığını, zamanı gelince açıklama yapacağını belirten İnce şunları söyledi; "Ben gazetecilerin yorumları üzerinden siyaset yapamam. Benim ağzımdan ne çıkarsa o. Benim ağzımdan 'Şu gün istifa edeceğim' diye bir söz çıkmadı. Toplumların ve insanların dönüm noktaları vardır. Bizim tarihimizde 19 Mayıs, 30 Ağustos, 1 Mart gibi tarihler dönüm noktasıdır. 1 Mart 2003 tezkeresinin geçmemesi de önemli bir dönüm noktasıdır.
    • Bağımsız Türkiye için önemli bir adımdır. Böyle dönüm noktalarında açıklamalar yapılır. Ama benim ağzımdan şu tarihte şunu yapacağım diye bir açıklama duymadım. Ben kendimden duymadım. Yazılanları okuyorum, 'Allah Allah, ben neler söylemişim' diyorum. Bugün, yarın diye bir şey söz konusu değil. Ayın 22'sinde tüzük ve programımızı görüşmek için arkadaşlarımızla toplanacağız. Sonrasında bir açıklama yaparız."
    Etiketler:
    Hain, CHP, İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimi, Meral Akşener, Muharrem İnce
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