Prof. Uğur Şahin'in takım arkadaşları anlattı: Orta sahadaydı, aralarında para toplayıp krampon alırlardı

Almanya'nın Köln kentinde birlikte futbol oynadığı takım arkadaşları, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’le olan anılarını paylaştı. Arkadaşlarının anlattıklarına göre orta sahada oynayan Şahin'in çok parası yoktu, takımdakiler aralarında para toplayıp ona krampon alıyordu.

Almanya’nın Köln kentindeki Barışspor'da oynayan takım arkadaşları, ABD’li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla gündeme gelen BioNTech kurucusu Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’le olan anılarını anlattı.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre takım arkadaşlarından Bahri Akdeniz, "Uğur'la güzel günlerimiz geçti 5-6 senelik takım arkadaşlığımız oldu. Uğur çok azimli bir çocuktu. Kondisyonu çok iyiydi. Herkesle çok iyi geçinirdi. Bu başarısından dolayı onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Akdeniz, şunları söyledi:

"Uğur'un evi uzaktaydı, antrenmanlara genelde bisikletle gelirdi. Ona ‘Uğur terlisin bu işin şakası yok, gel seni eve bırakayım’ derdim. Beraber giderdik evlerine. Babası, ‘Oğlum misafir gelmiş bırakılır mı?’ der, bize yemek yapardı. Yemek yerdik, sohbet ederdik böyle birlikte çok günümüz geçti."

Çok azimli ve istekliydi. 90 dakika boyunca koşardı. Uğur Şahin'in bu başarısı göçmenler üzerindeki baskı ve algıyı kaldırdı. Almanya sokaklarında başımız dike geziyoruz."

'Çok iyi insanlardı, mütevazı bir aileydi'

Köln'deki Barışspor futbol takımının yöneticisi Sebahattin Mutlu'nun eşi Nuray Mutlu da, Şahin’le gurur duyduklarını belirterek, “Uğur’un annesiyle maçlarda çok güzel sohbetlerimiz olmuştur. Çok iyi insanlardı. Mütevazı bir aileydi. Bir daha görüşmek kısmet olmadı. Yolu açık olsun, başarılarının devamını bekliyoruz” dedi.

Takım yöneticilerinden Sebahattin Mutlu, Şahin’in takımda 1986-1988 yılları arasında iki sezon futbol oynadığını belirterek, “Uğur’u fotoğrafını ilk gördüğümde ‘Ben bunu tanıyorum ama nereden tanıyorum’ diyordum. Sonra eşim, ‘Bizim futbolcuyu gördün mü ?’ dedi. Ben de öyle anımsadım. Hatırladığım kadarıyla orta saha sağ kanatta oynuyordu. Uğur’un bu aşıyı bulmasıyla gurur duyduk. Gurur duyulmayacak bir şey değil” ifadelerini kullandı.

'Bu çocuk okuyacak'

Takım yöneticilerinden Rabia Oğul, "Mustafa adında bir amcamız vardı takımda. Hep ‘Bu çocuk okuyacak’ derdi. Aralarında para toplayıp Uğur’a krampon alırlardı. Parası yoktu. Çok iyi bir çocuktu, o bizim gururumuz. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

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Takımın masörü İsa Oğul da, "Ben hayatımda hala öyle çocuk görmedim çok terbiyeliydi. Konuştuğu insanlarla hep içten konuşurdu. Şimdi bu başarısını duyduk çok mutlu olduk. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. O dünyayı kurtaran bir Türk. Ne söylesek az" dedi.

Oğul Şahin'in bilinmeyen yönlerini şöyle özetledi: