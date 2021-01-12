İmamoğlu'nun teşekkürü ekmek bağışı kampanyasına dönüştü

Beşiktaş Meydanı’ndaki Mobil Halk Ekmek Büfemizdeki tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasını talep eden hayırsever İstanbullu vatandaşımıza teşekkürler. 785 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu zor günleri dayanışma ve sevgi ile aşacağız.