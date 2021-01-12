İmamoğlu'nun teşekkürü ekmek bağışı kampanyasına dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Mobil Halk Ekmek Büfeleri açıldı. 40 yeni mobil ekmek büfesinin faaliyete geçmesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Meydanı’ndaki mobil büfedeki tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını isteyen bir kişiye teşekkür etti.
Beşiktaş Meydanı’ndaki Mobil Halk Ekmek Büfemizdeki tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasını talep eden hayırsever İstanbullu vatandaşımıza teşekkürler. 785 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu zor günleri dayanışma ve sevgi ile aşacağız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 12, 2021
Gazete Duvar'ın aktardığına göre İmamoğlu'nun teşekkürü sonrası çok sayıda mesaj geldi. İmamoğlu’nun paylaşımına yorum yapan kişiler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talebiyle binlerce ekmek satın aldı.
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