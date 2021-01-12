İstanbul trafiğinde yağmur etkisi: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MSB) sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre yağışın etkisiyle yoğunluk saat 18:37 itibariyle yüzde 80 oldu.