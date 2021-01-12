Manisa'da fırtına konteyner evi yaklaşık 30 metre uçurdu: 2 yaralı

Manisa’da etkili olan fırtına bir konteyner evin uçmasına neden oldu. Fırtına sırasında 3’ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu konteyner taklalar atarak yaklaşık 30 metre uzağa uçtu. 2 kadının yaralandığı olayda çocuklar yara almadan kurtuldu.