Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı

'Erdoğan Dijital Medya' Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberleşme uygulamaları Telegram ve BİP'te hesap açtığı belirtildi.
Paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da" denilerek kanalların linki verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 12, 2021
Katılmak için;
BiP: https://t.co/ax0xF5rDwz
Telegram: https://t.co/R1E2TCwwLb pic.twitter.com/RXuFYs5958
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