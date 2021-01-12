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    THY, APEX'in sağlık ve güvenlik kategorisinde 'Diamond' statüsünü aldı

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    Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) ile "SimpliFlying" tarafından yapılan değerlendirmede sağlık ve güvenlik kategorisinde en yüksek seviye olan "Diamond" statüsünü aldı.

    Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre THY,  geçen yıl başlayıp bu yıl da olumsuz etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince de en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri oldu. THY, bu süreçte, pandemi şartları uyarınca sunduğu ekstra güvenli seyahat deneyimi ve aldığı kapsamlı hijyen tedbirleri ile Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (Airline Passenger Experience Association-APEX) tarafından gerçekleştirilen "APEX Health Safety" değerlendirmesinde en yüksek statü olan "Diamond" seviyesinde sınıflandırıldı.

    Hava yolu şirketlerini, pandemi döneminde aldıkları hijyen tedbir ve önlemlerine göre "Gold", "Platinum" ile "Diamond" statülerinde kategorize eden değerlendirmede açılan çevrim içi denetim formundaki 10 kategoriden 75 temas noktası ile ilgili sorulara sağlık ve hijyen tedbirlerine ilişkin yanıtlar, somut göstergeler esas alınarak katılımcılarca işlendi.

    Diğer hava yollarıyla birlikte puanlandırılan THY, en yüksek sağlık ve güvenlik seviyesini ifade eden "Diamond" statüsünü elde etti.

    Pandemi sürecinin başlamasıyla yolcularının sağlıklı ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla kapsamlı tedbirler ve bu yönde geliştirilen yenilikleri hayata geçiren THY'nin "Diamond" statüsünü temininde markanın yer hizmetlerindeki temassız check-in süreçleri, sosyal mesafe uygulaması, girişlerde ateş ölçümü, havaalanındaki Kovid-19 testi hizmetlerinden, uçak içerisinde alınan sosyal mesafe tedbirleri, ekstra temizlik önlemleri, uçuşlarda görevlendirilen hijyen uzmanları ve tüm yolculara sunduğu hijyen kitlerine kadar onlarca kriter göz önünde bulunduruldu.

    Pandeminin halihazırda devam etmesi, değişime müsait şartlar uyarınca alınması gereken tedbirler zaman zaman değişiklik gösterse de süreklilik gerektirdiğinden değerlendirmede yer alan tüm hava yollarının pandemi kaynaklı aldıkları tedbirler ve tatbik ettikleri uygulamalar, her üç ayda bir denetlenerek statülerinin devamlılığı takip edilecek.

    Aycı'dan "Diamond" statüsü değerlendirmesi

    Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yolcuların, pandemi koşullarında da seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerine yönelik aldıkları kapsamlı hijyen tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

    Aycı, "Bu dönemde başta uçuşlarımızda görevlendirdiğimiz hijyen uzmanı kabin ekiplerimiz, tüm yolcularımıza sunduğumuz hijyen setlerimiz olmak üzere, havalimanları ve uçaklarımızda aldığımız tedbirlerle yolcularımızın seyahatleri boyunca kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladık. Güvenli seyahat standartlarımızın, en yüksek seviye olan Diamond statüsünde karşılık bulması bizim için memnuniyet verici. Yolcularımıza mümkün olan en iyi seyahat deneyimini sunabilmek adına özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    APEX Üst Yöneticisi Dr. Joe Leader da THY'nin hastane seviyesinde sunduğu sağlık güvenliği uygulamaları ile birlikte yolcularına "Diamond" sertifikalı inanılmaz bir yolcu deneyimi yaşattığını belirterek, "Havayolu şirketi, 127 ülkeyi kapsayan geniş uçuş ağı üzerinde ele aldığı yolcu sağlığı güvenliği planını, Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren adım adım uygulamaya geçirdi. APEX, Türk Hava Yolları'nın dünya genelinde yolcu güvenliği konusunda sergilediği bu inanılmaz bağlılık ve gayretini takdir ediyor." değerlendirmesini yaptı.

    Etiketler:
    Sağlık, Güvenlik, THY
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