Muş’ta bir köy, koronavirüs mutasyonu kapsamında karantinaya alındı

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni mutasyonu tespit edilmesi üzerine yerleşim yerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Hasköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hasköy ilçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Kovid-19) yeni mutasyonuna ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.