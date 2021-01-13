Kılıçdaroğlu, yeni ittifak söylemlerini değerlendirdi: Herkes istediği parti ile görüşür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir ittifakın kurulabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine, "Herkes istediği parti ile görüşür. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiden yana olanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin dünkü Parti Meclisi toplantısında, Gaziantep, Elazığ ve Ağrı il başkanlarının görevden alınması kararına yapılan itirazlar hakkında oylama yapıldı. Oylama sonucu her 3 il için de yapılan itirazlar reddedildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, toplantının basına kapalı bölümünde Kılıçdaroğlu’nun CHP Ekonomi Masası’nın daha çok il ve ilçeye gidip, vatandaşın dertlerini dinlemesi ve sorunlarına çözüm bulması gerektiğini söylediği belirtildi.

Bazı PM üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesini de gündeme getirdi.

Söz konusu değerlendirmeler üzerine Kılıçdaroğlu, "Herkes istediği parti ile görüşür. Her parti farklı bir tüzel kişiliktir. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiyi savunanlarız. Biz demokrasiden yana olanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.