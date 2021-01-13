Mahkeme, İYİ Parti'nin Özdağ'ı ihraç kararını iptal etti

İYİ Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Özdağ, kurulun aldığı kararla da parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edildi.
Özdağ'ın disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu karara bağlayan Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihraç kararının iptaline hükmetti.
Özdağ: Adalet yerini buldu
Özdağ, Twitter'dan karara ilişkin yaptığı paylaşımda 'Adalet yerini buldu' ifadesine yer verdi.
Adalet yerini buldu!— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) January 13, 2021
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