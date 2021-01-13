Çizgili gerdanlı kırlangıç, Türkiye'de ilk defa görüldü

Hindistan'da dağılım gösteren bir tür olan çizgili gerdanlı kırlangıç, ilk defa Türkiye'de Hatay'ın Samandağ ilçesinin Milleyha sahil şeridinde görüntülendi.

Hindistan'da dağılım gösteren ve Ortadoğu'daki bazı ülkelerde de kayıtlara giren çizgili gerdanlı kırlangıç (Petrochelidon fluvicola), ilk defa Türkiye'de kuş ve kelebek gözlemcisi Orhan Gül tarafından görüntülendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Milleyha sahil şeridinde görülen ve kayıtlara giren bu türle, Türkiye'nin kuş türü listesindeki sayı 489'a çıktı.

Çizgili gerdanlı kırlangıcın, esas dağılımı olan Hindistan'dan buralara kadar geldiğini anlatan Gül, Türkiye kuş türleri listesine yeni bir tür eklendiğini söyledi.