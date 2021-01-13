WhatsApp temsilcisi: Facebook’la yazışmaları paylaşmaya zorladığımız bilgisi doğru değil

Türkiye'de veri paylaşımı konusunda endişe yaratan yeni kullanıcı sözleşmesiyle ilgili olarak WhatsApp'tan açıklama geldi. WhatsApp temsilcisi Alison Bonny yazışmaların ve aramaların hala şifreli olduğunu, kimsenin okuyamayacağını belirterek "Facebook’la yazışmaları paylaşmaya zorladığımız bilgisi doğru değil" ifadesini kullandı.

WhatsApp temsilcisi Alison Bonny, uygulamanın veri paylaşımı konusunda endişeleri de beraberinde getiren yeni kullanıcı sözleşmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Habertürk yazarı Oray Eğin'e konuşan Bonny, "WhatsApp neleri görecek, neleri göremeyecek?" sorusuna "Öncelikle sitemize bir infografik koyarak nelerin değiştiğini ve değişmediğini belirttik. WhatsApp’teki yazışmalar ve aramalar hala şifreli. Hiç kimse okuyamaz. Ne WhatApp ne Facebook" yanıtını verdi.

Bu güncellemenin dünyanın hiçbir yerinde Facebook'la veri paylaşımı adına bir şeyi değiştirmediğini ifade eden Bonny, "Bu güncelleme ekim ayında duyurduğumuz gibi ticari yazışmalarla ilgili. Şirketlerin Facebook tabanlı hizmetleri sağlayarak yazışmalarını kontrol etmelerine dair. Facebook’la yazışmaları paylaşmaya zorladığımız bilgisi doğru değil" dedi.

'Facebook ve WhatApp kullanıcıların yazışmalarını okuyamaz, konuşmalarını dinleyemez'

Bonny, şu bilgileri verdi:

"WhatsApp sitesindeki infografik’e göre Facebook ve WhatApp kullanıcıların yazışmalarını okuyamaz, konuşmalarını dinleyemez; herkesin kimle yazıştığının ya da aradığının kaydını tutamaz; konum bilgilerini göremez; adres defterindeki isimleri Facebook’la paylaşamaz; WhatsApp grupları özel kalmaya devam edecektir; mesajlarınızın silinmesi için ayar yapabilirsiniz; verilerinizi toplayabilirsiniz.

'Gelecekte şirketlere Facebook tarafından güvenli hosting hizmeti sunulacak, güncelleme bu konuyla ilgili'

Gelecekte şirketlere Facebook tarafından güvenli hosting hizmetleri sunulacak, bu güncelleme bu konuyla ilgili. Şirketler müşterileriyle WhatsApp üzerinden yazışabilecek, sorulara yanıt verecek, fatura gibi faydalı kayıtları yollayabilecekler.

sunulacak, bu güncelleme bu konuyla ilgili. Şirketler müşterileriyle WhatsApp üzerinden yazışabilecek, sorulara yanıt verecek, fatura gibi faydalı kayıtları yollayabilecekler. Herhangi bir şirketle telefon, e-mail ya da WhatApp’le yazıştığınızda o kurum zaten ne konuştuğunuzu görüyor, kendi pazarlama amacı için bunu kullanabiliyor; bunun içinde Facebook’ta ilan vermek de olabilir. Kullanıcıları bilgilendirmek adına hangi şirketin Facebook’un hizmetlerini kullandığını açıkça belirtiyoruz."

Gizlilik sözleşmesine ilişkin olarak Türkiye'den yetkililerin yaptığı açıklamaları incelediklerini ifade eden Bonny, "Bu güncelleme WhatsApp’in Facebook’la veri paylaşım haklarını genişletmiyor, her nerede olurlarsa olsunlar kullanıcıların arkadaşları ya da aileleriyle yazışmalarını etkilemiyor. WhatsApp herkes için güvenli ve gizli iletişim sağlamaya yükümlüğünü yerine getirmeye devam edecektir" diye konuştu.