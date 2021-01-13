Aziz Sancar'ın emekli tuğgeneral ağabeyi dolandırıldı

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın ağabeyi, emekli Tuğgeneral Kenan Sancar oldu. Ev telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan bir kişi, Sancar'a "Banka şifrenizi kopyalamışlar. Bankada paranızı tutmayın. Hemen çekin" dedi.

Bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "Size yardımcı olacağız. Dediklerimizi yapın" diyerek Sancar'ı bankaya yönlendirdi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Sancar bankadan 9 bin lira çekti. "Bankanın 100 metre ilerisinde yer alan benzincide bir servis aracı var. Parayı o aracın yanına bırakın" diyen dolandırıcıdan şüphelenen Sancar, parayı bırakmaktan vazgeçti.

Vakit kaybetmeden eşi Nezihe Sancar'ı arayan Kenan Sancar, çoktan geç kalmıştı. Aynı dakikalarda eve giderek kendilerini polis diye tanıtan çete üyeleri, kadını korkutarak açtırdıkları kasadan 50 bin lira değerinde ziynet alıp kaçmıştı.

Çiftin şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, kısa sürede şüpheli Ahmet A. yakalandı. Karı kocanın teşhis ettiği Ahmet A. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle savcılık iddianamesi düzenlendi. Dolandırıcı, asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.