Sağlık Bakanı için el yazması Kur’an-ı Kerim yazdı: Her akşam televizyona çıkıyor, o dertlendikçe biz de dertlendik

Kocaeli'nde yaşayan kimya emeklisi Lokman Arslan şimdiye kadar 8 tane el yazması Kur’an-ı Kerim yazdığını söyledi. Yazdığı yedinci Kur’an-ı Kerim’in sağlık çalışanları ve Bakan Koca için olduğunu söyleyen Arslan “Bakanımız her gece televizyona çıkıyor, açıklama yapıyor. Dertleniyor, o dertlendikçe biz de dertlendik” dedi.

Kocaeli’de yaşayan kimya emeklisi Lokman Arslan, ibadethaneye çevirdiği evinin bodrumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için 6 ayda el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı.

Arslan, toplam 8 adet Kuran’ı Kerim yazan Arslan 6 ayda tamamladığı yedinci Kur'an-ı Kerim’i pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sekizincisini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için hazırladığını aktardı. Arslan, söz konusu Kur'an-ı Kerim’i ciltleyip, ulaştırması için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teslim etti. Bakan Koca’nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da el yazmasıyla hazırladığı sekizinci Kur'an-ı Kerim’in ciltlendikten sonra teslimini yapacak.

‘İlk yazdığım çocuklarımın, onu kimseye vermiyorum’

Emekli olduktan sonra kendini Kur’an-ı Kerim'i anlamaya adadığını ifade eden Arslan, yazdığı ilk Kur’an-ı Kerim’i pilot kalem kullanarak yazdığını anlattı. Arslan “Onu kimseye vermiyorum, çocuklarıma bıraktım. Günlerden bir gün belediye başkanı ve müftü yanıma geldi. İlk yazdığım Kur'an-ı Kerim’in fotokopi kağıdında olmasını beğenmediler. Bana kağıt verdiler ve bir daha yazdım. Onunla birlikte 2 mushaf yazmış oldum. Yazdıkça yazımın güzelleştiğini fark ettim. 2,3 derken bu yedinciyi de Sağlık Bakanlığı teşkilatına yazıyorum” diye konuştu.

‘Sağlık Bakanımız üzülüyor, dertleniyor, o dertlendikçe biz de dertlendik’

Çevresindekilerin, 'neden Sağlık Bakanlığına Kur'an-ı Kerim yazıyorsun?' diye sorular sorduğunu söyleyen Arslan, "Sağlık Bakanımız dertleniyor, üzülüyor. Her akşam televizyona çıkıyor, ‘şu kadar hasta var’, ‘şu kadar hasta öldü’ diye açıklama yapıyor. Biz de üzülüyoruz tabi. Kendisi de dertlendi. O dertlendikçe bizde dertlendik. Bir de evde kalınca Sağlık Bakanlığı ve sağlık teşkilatına Kur'an-ı Kerim yazmaya karar verdim. Hakikaten görünmeyen düşmanla büyük cihat ettiler. Kur’an-ı Kerim’in sevabını da koronavirüsten ölenlere hediye ediyorum. Onun da duasını ettik" şeklinde konuştu.

‘’Sağlık Bakanı’na yazdın, reis için de yaz’ dediler, inşallah bitince reise teslim ederler’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de Kur’an-ı Kerim yazdığını kaydeden Arslan, "O ara herkes, ‘Sağlık Bakanı’na yazdın. Bunu reis duyar. Sen bir de reis için yaz’ dedi. Kağıt verdiler. 2-3 ay içerisinde reis için de yazdım. O da bitti, şu an ciltleniyor. İnşallah o da bitince teslim ederler" ifadelerini kullandı.