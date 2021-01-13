Ümitcan Uygun'un ifadesini yalanladı: 'Uyuşturucuyu o getirdi ve beraber kullandık'

Ümitcan Uygun'un uyuşturucu madde kullandığına dair videoda yer alan Fadime Büşra G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Fadime Büşra G., Uygun'u yalanlayarak "Uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık" dedi.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, yanındaki iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içirdiği görülen Fadime Büşra G., İzmir'de gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre Fadime Büşra G.'nin ifadesi de ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G., "Uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık" diyerek Uygun'u suçladı.

Ümitcan Uygun ne demişti?

Uygun daha önce hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını, gündeme gelen videoyu kendisinin yayınlamadığını iddia etmişti.

Sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili olarak Uygun, şunları ileri sürmüştü: