Erdoğan: 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Biz milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi sadece millete hizmet için kullanırız.
- 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız.
- Ülkemizde siyaseti rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız.
AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat ve Sivas İl Kongrelerimize canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. https://t.co/jz2LhKaYTD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2021
- CHP büyük acıların, büyük zulümlerin partisidir. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır.
- (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir.
- Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi.
- Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır.
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