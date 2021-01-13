Erdoğan: 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız

AK Parti'nin 4 il kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız" dedi.