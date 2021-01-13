'WhatsApp'a para cezası sonrası engelleme gelebilir'

WhatsApp'ın veri paylaşımı konusunda endişe yaratan yeni kullanıcı sözleşmesinden geri adım atmaması durumunda 2 milyon lira para cezası kesilebileceği ve ardından 'veri güvenliği' gerekçesiyle engellenebileceği belirtildi.

Rekabet Kurumu'nun ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat'a kadar konuyu değerlendirecek.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre bu tarihe kadar WhatsApp, aldığı karardan vazgeçmezse yaptırımlar devreye girecek.

Kurul, kanunun 18. maddesi uyarınca, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete 2 milyon lira para cezası kesecek.

İkinci adım olarak ise kanun kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılacak. WhatsApp uygulamasının engellenmesinin talep edileceği öğrenildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu yetkililerinden edinilen bilgiye göre kanun, uygulamaların lisans iptali talebi için kurula yetki veriyor.

Ancak WhatsApp ücretsiz bir uygulama olduğu ve BTK tarafından halihazırda bir lisansı bulunmadığı için, 'veri güvenliği' gerekçesiyle engellenebilir.