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    Sabah yazarı Uluç, Milli Piyango'yu Soylu'ya şikayet etti: Bu ülkede kumar yasak değil mi?

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101131043569765-sabah-yazari-uluc-milli-piyangoyu-soyluya-sikayet-etti-bu-ulkede-kumar-yasak-degil-mi/

    Sabah yazarı Hıncal Uluç, Milli Piyango'nun resmi oyun sitesiyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şikayette bulundu. Milli Piyango'nun işletme hakkının Demirören Holding'in iştiraki olan Sisal Şans'a devredildiğini hatırlatan Uluç, "Bu ülkede kumar yasak değil mi?" diye sordu.

    Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 'Hani kumarı yasaklamıştık?' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye’de kumarın eski Başbakan Tansu Çiller döneminde yasaklandığını ve bu nedenle ülkenin dolar üzerinden çok önemli bir gelir kaybına uğradığını hatırlattı.

    İzmir’den Mersin’e binlerce sahil yatağının boş kaldığını, otellerin ve tatil köylerinin 'her şey dahil' sistemiyle kapılarını açık tutma savaşına girdiğini, kaçak içki imalatının başladığını belirten Uluç, "Et diye ne hayvanlar kesilir, pişirilir oldu. Bütün bunları 'Kumar aile söndürmesin' diye kabullendi Türkiye" dedi.

    Uluç, yazısının devamında Milli Piyango’nun resmi internet sitesi 'millipiyangoonline.com'dan bir ekran görüntüsü paylaşarak "Karşınıza çıkan tablonun en üstünde 'Kazı Kazan'ı tıklayın. Karşınıza 23 oyun çıkacak. Bunlar işte sizi bekleyen tuzak. Barbuttan başlayan bir sürü kumar oyunu. Yani kumarhanelere gidip kol çekerdiniz ya. İşte onun dijitali. Kol çekme yerine, tıklıyorsunuz. Birkaç saniyede bitiyor" bilgisini verdi.

    'Arkasında devlet değil, Demirören var'

    Uluç, insanların 'arkasında devlet var' diye düşünebileceğini ancak Milli Piyango’nun işletme hakkının Demirören Holding'in iştiraki olan Sisal Şans'a devredildiğini belirterek "Arkasında Demirören var. Yani Hürriyet, Milliyet, Posta var. Milli Piyango dahil bilinen oyunlar, Sayısal, Süper Loto'larda, On Numara'da, Şans Topu'nda olanları, bu üç gazete dışındakiler yazdılar. Ertuğrul Özkök kardeşim de, talimatla güya cevap verdi. Yetmedi" diye yazdı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Uluç, "Bu ülkede kumar kanunen yasak değil mi?" diye sordu.

    "Güvendiğiniz bir danışmanınıza görev verin. 'milli piyangoonline.com' yazsın. Çıkan tabloda 'Kazı Kazan'ı tıklasın. Paraya gerek yok. 'Dene'yi tıklasın ve denesin kısa zamanda nasıl para kaybedeceğini gözleriyle görsün" ifadesini kullanan Uluç, şöyle devam etti:

    • "Sadece kumarbazların değil, bu ekonomik sıkıntının bol, vakit geçirme imkanının az olduğu günlerde orta ve orta alt sınıf için nasıl bir yıkım tuzağı kurulduğunu anlasın ve size rapor versin.
    • Tabii aynı şey, Adalet, Maliye ve Aile Bakanlarımız için de geçerli. Sonra 4 bakan oturun ve tartışın. 'Biz kumarı niye yasakladık' diye tartışın, lütfen. Ama acele edin, yuvalar yıkılmadan."
    © Fotoğraf
    Uluç'un köşe yazısında paylaştığı ekran görüntüsü.
    Etiketler:
    Demirören Holding, Kumar, Yıldırım Demirören, Şikayet, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı, Milli Piyango Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi
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