RTÜK'ten Fikri Sağlar'ın 'başörtüsü' açıklamaları nedeniyle Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Ben türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" açıklaması nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi.

Gazeteci Özgen Bingöl, RTÜK'ün Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili sözleri nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdiğini duyurdu.

Bingöl, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

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RTÜK Fikri Sağlar’ın başörtülü hakimleri hedef alan sözleri nedeniyle Halk TV’ye "OY BİRLİĞİYLE" idari para cezası verdi. — Özgen Bingöl (@ozgenbingol) January 13, 2021

Halk TV'de 'Sözüm Var' programına katılan Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" demişti. Sağlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.