RTÜK'ten Fikri Sağlar'ın 'başörtüsü' açıklamaları nedeniyle Halk TV'ye ceza

Gazeteci Özgen Bingöl, RTÜK'ün Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili sözleri nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdiğini duyurdu.
Bingöl, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.
FLAŞ:— Özgen Bingöl (@ozgenbingol) January 13, 2021
RTÜK Fikri Sağlar’ın başörtülü hakimleri hedef alan sözleri nedeniyle Halk TV’ye "OY BİRLİĞİYLE" idari para cezası verdi.
Halk TV'de 'Sözüm Var' programına katılan Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" demişti. Sağlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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