Prof. Erdöl'den Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusu: 'Yılbaşı sepetinde alkollü içecek vardı'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kent protokolü, belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasıyla ilgili belediye başkanlığı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşında kişilere alkol ihtiva eden hediye paketlerini göndermesinin birkaç bakımdan irdelenmesi gereken bir husus olduğunu belirterek, "Birincisi, kanunen suçtur. Çünkü mevcut 4250 sayılı yasada, herhangi bir alkol ürününün hediye, promosyon, eşantiyon veya bedelsiz verilmesini veya satılmasını yasaklıyor. Hele çocuklara satılmasını zaten onun hapis cezası gerektiren bir suç olduğu tanımlanıyor. Dolayısıyla burada açık ve net bir şekilde suç işlenmiştir" dedi.

Erdöl, alkolün pek çok hastalığa yol açtığı gibi aile içi şiddet, kadına şiddet, hırsızlık, gasp, çocuk istismarı gibi pek çok suçun da ana tetikleyicisi konumunda olduğunu, alkolü özendirmenin bu suçlara teşvik etmek anlamına geldiğini söyledi.

Bunu toplumun kabul etmesinin mümkün olmadığını ve toplum olarak tepki gösterilmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Erdöl, şöyle devam etti: