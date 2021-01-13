Gazeteci Ataklı'dan başörtüsü savunması: İfade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor

Gazeteci Can Ataklı hakkında, EBA TV'deki başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 2. duruşması görüldü. Ataklı "Böyle bir suçlamayla karşı karşıya olduğum için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor" dedi.

Gazeteci Can Ataklı hakkında, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Can Ataklı ile avukatı katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına da 3 avukat duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespitinde gazeteci olarak aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu beyan eden Ataklı, savunmasında, uzun yıllardır Türkiye'de gazetecilik ve 20 yıldır da televizyon programcılığı yaptığını söyledi.

Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerini defalarca açıkladığını kaydeden Ataklı, "Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün Tele 1 televizyonunda programı sunarken arkamdaki yayında görülmeyen ekranda EBA TV yayınının başladığını gördüm. Yayında başörtülü bir öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncemi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya olduğum için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor" diye konuştu.

'Suçlamayı kabul etmiyor, beraatimi istiyorum'

Ataklı, konuşmalarının yazı olarak okunduğunda rahatsız edici gelebildiğini ifade ederek, "Televizyon ortamındaki konuşma tarzım, jest ve mimiklerim dikkate alındığında rahatsız edici gelmemektedir. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Suçlamayı kabul etmiyor, beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşmada şikayetçi KADEM avukatlarından Müjgan Siyah Çevik de söz alarak, dava konusu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptıklarını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aynı olaya dair yürüttüğü soruşturmanın davaya dönüşmesi neticesinde, bu suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını söyledi.

Bu nedenle takipsizlik kararına itiraz ettiklerini, bu mahkemeye ise katılma talebinde bulunduklarını ifade eden avukat Çevik, "Sanık tecrübeli bir gazetecidir. Kadın hakları konusunda farkındalık yaratma görevi en çok medya mensuplarınındır. Nefret suçları topluma zarar vermektedir. Toplum önünde olan insanların buna dikkat etmesi gerekir. Nefret suçları özgür iradeyi sarsmaktadır. 'Benim tarzım böyle, bu şekilde konuşuyorum' denerek geçiştirilemez. Katılma talebimizin kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle KADEM'in katılma talebini reddetti. Dosyanın, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.