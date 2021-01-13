İBB'de 'Halk Ekmek' tartışması: AK Partili Göksu 'İspatlayın' dedi, CHP'den görüntülü yanıt geldi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İBB AK Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu'nun "Yeni halk ekmek büfeleri için teklif geldiğini ve bunu reddettiğimizi ispatlayın" çağrısına videoyla yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde AK Partili ve MHP'li üyeler İBB yönetiminin yoksul mahallelere Halk Ekmek büfesi açma talibini reddedip, bu semtlere mobil halk ekmek büfeleri götürülmesine de itiraz etti.

Ancak Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 11 Ocak 2021 tarihli konuşmasında "Bana, çıksın desin ki 'Büyükşehir belediyesine, meclise, yeni halk ekmek büfeleri açmak için teklif geldi ve siz bunu reddettiniz.' İspatla" ifadelerini kullandı.

CHP’den Göksu’ya görüntülü yanıt geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Tevfik Göksu 'İspatla' demişti ispatlandı. Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi" mesajıyla görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan videoda, CHP’nin teklifine karşılık AK Parti ve MHP oylarıyla yeni Halk Ekmek büfelerinin reddedildiği görülüyor.

Tevfik Göksu ispatla demişti ispatlandı! Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi! pic.twitter.com/B7S8YTQ0g8 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 13, 2021

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