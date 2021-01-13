CHP'li Öztrak: Karşımızda 510 milyar liralık bir sorun var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye 2021 yılına 150 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak ve 360 milyar liralık yakın izlemeye alınmış krediyle girdi. Karşımızda 510 milyar liralık bir ciddi sorun var. Bu paralar nasıl ödenecek?" diye sordu.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Ankara'nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve oda yöneticileriyle bir araya geldi.

Yeni yılın ilk ziyaretini Polatlı'ya yaptıklarını belirten Öztrak, işsizlik ve büyüme performansı başta olmak üzere bazı ekonomi verilerine ilişkin sunum yaptı.

TÜİK'in, 'işsizliğin azalmaya başladığı' yönündeki açıklamasını anımsatan Öztrak, "Eğer iş bulma umudunu kaybetmiş biri 3 hafta iş aramıyorsa 'ben işsiz saymam' diyor. Bütün dünya yeni süreçte umudunu kaybedenleri de işsizlerin arasına koyuyor. Böyle baktığımızda Türkiye'de işsizlerin sayısı 10 milyonu geçmiş durumda" dedi.

'128 milyar dolar uçtu gitti'

Bu krizde vatandaşını en çok borçlandıran ve en düşük desteği veren ülkenin Türkiye olduğunu belirten Öztrak, "Türkiye 2021 yılına 150 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak ve 360 milyar liralık yakın izlemeye alınmış krediyle girdi. Karşımızda 510 milyar liralık bir ciddi sorun var. Bu paralar nasıl ödenecek? Bu paralar ödenmediği zaman bankalar ne yapacak? Bu önümüzdeki yılın en önemli konularından biri olacak. Türkiye faizi artırmamak için, doların değeri yükselmesin, liranın değeri dolar karşısında düşmesin diye 8 ayda 128 milyar doları havaya attı. Bu 128 milyar dolardan esnafa, çiftçiye, emekliye, memura giden var mı? Bu 128 milyar dolar öyle uçtu gitti" diye konuştu.