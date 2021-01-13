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    İYİ Partili Tatlıoğlu: Bizim 'CHP ile Türkiye'yi birlikte yönetelim' iddiamız yok

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    Türkiye
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    İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili olarak "Bizim 'CHP ile Türkiye'yi birlikte yönetelim' iddiamız yok. Bizim 'Birlikte Türkiye'nin önünü açalım' iddiamız var" dedi.

    İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ile birlikte partisinin Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir süre görüşen heyet, daha sonra kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

    Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre bir partilinin Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili sorusu üzerine İsmail Tatlıoğlu, şunları söyledi:

    • "Bu süreçte elbette ki birlikteliğimizin taraflardan dolayı arızaları var. Bu konuda bizim bir yolumuz var. Genel olarak gittiğimiz yol var. Millet İttifakı'nın ismi de bizim. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'ndan çok farklı bir şey. Onlarınki bir koalisyon. Ülkeyi birlikte yönetme arzusu. Onların bir tane ortak adayları var ve Türkiye'yi de ortak yönetiyorlar.
    • Mecliste MHP'nin eli kalkmasa AK Parti'nin oylarını saymazlar. Bütün günahları, sevapları ortak. Böyle bir birliktelik var. Tam bir koalisyon. Zaten Devlet Bahçeli'nin yapısı da iyi bir koalisyon mensubudur. Hatırlayın 1999'da bunu gösterdi. Hiçbir arıza çıkartmayan bir koalisyon mensubu.
    • Millet İttifakı olarak tabii ki böyle bir yapımız yok. Biz, seçim ittifakı yaptık. Demokratik alanın genişlemesi için böyle bir ittifak yaptık. Hatırlarsanız böyle bir ittifaka da zorunlu olarak girdik ve sonra bunu organize ettik."

    'Türkiye'nin önünü açma iddiamız var'

    Yerel seçimlerdeki başarının mimarının Meral Akşener olduğunu savunan Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "Bu süreçte elbette ki birlikteliğimizin taraflardan dolayı arızaları var. Yani nasıl bizim için bu (bozkurt işareti yaptı) karşı taraf için arıza ise o taraflar için de arızalar var. Ama biz şunu biliyoruz ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Var mı? Yok. Bizim birlikte Türkiye'nin önünü açalım iddiamız var.
    • Birlikte Türkiye'de asgari temel unsurları yerleştirelim iddiamız var. Yoksa biz bugün geçtiğimiz örneklere bakarsak bir seçime girdik, her partinin kendi Cumhurbaşkanı adayı vardı. Biz kazansaydık Türkiye'yi Meral Akşener yönetecekti, CHP kazansaydı Muharrem İnce yönetecekti."

    'Kapattır kardeşim, elini kim tuttu?'

    Tatlıoğlu, Devlet Bahçeli’nin HDP'nin kapatılmasına yönelik sözleri için ise şunları söyledi:

    • "Kardeşim, elini kim tuttu. Mesele o değil. Mesele bunun konuşulması. Sen Yargıtay'a başvurabiliyor musun? Başvurabiliyorsun. Grubun var. Başvurdun mu? Hayır. Konu bu değil. Konu bunlar konuşulsun. Biz de bunları konuşalım, bunlara cevap verelim."

    'Bunlar uydurulmuş meseleler'

    Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta da AK Parti ile İYİ Parti arasında görüşmeler olduğu yolundaki soruya şu yanıtı verdi:

    Etiketler:
    Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Burdur, Erhan Usta, Anket, HDP, Devlet Bahçeli, MHP, CHP, AK Parti, İYİ Parti, İsmail Tatlıoğlu
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