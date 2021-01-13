Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu’nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu’nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur" dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak Milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 13, 2021
Kılıçdaroğlu’nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur.
Kılıçdaroğlu ne demişti?
Kılıçdaroğlu, dün CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde Erdoğan'a birtakım eleştiriler yöneltmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmiş dönemde yazdığı mektupa değinen Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:
- "Trump kendisine mektup yazıyor ve 'Aptal olma' diyor. Erdoğan çıkıp 'Sen bana 'aptal olma' diyemezsin' diyor mu? Aptal olma kime diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor aslında. Temsil ettiği makama söylüyor.
- Ben rahatsız oluyorum, itiraz ediyorum. Beyefendiden çıt çıkmıyor. Bütün vatandaşlarıma sormak isterim, bu mudur Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek? Ben buna 'sözde' demeyeyim de ne diyeyim? Daha ağırını hak ediyor."
Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek bu mudur? pic.twitter.com/2nEoNteuXO— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 12, 2021
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