Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Koca yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac şirketi tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdı. Koca, "Normal hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı yaptırdıktan sonra konuşan Koca, "Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de 'Tünelin ucunda ışık göründü' demiştim hatırlarsanız" ifadesini kullandı. Koca, şöyle devam etti:

"Bugün de öyle bir gün. Aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.

'Normal hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor'

Herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı olmak. Normal hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor."

Sağlık Bakanı Koca, canlı yayında CoronaVac aşısı oldu https://t.co/8eWdaAe8UK pic.twitter.com/gn35di38M7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 13, 2021

'Aşı adaletle dağıtılacak'

Koca, aşılama süreciyle ilgili olarak Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada da bazı bilgiler verdi. Sağlık çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacağını duyuran Koca, şunları kaydetti: