Koronavirüs aşısı yaptıran Bakan Koca: 'Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım'

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan aşı sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonuna gelen mesajı 'Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım' paylaştı.notuyla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac şirketi tarafından geliştirilen aşıyı canlı yayında yaptırdı.

Koronavirüs aşısı olduktan kısa süre sonra Bakan Koca Twitter, hesabından Sağlık Bakanlığı tarafından telefonu gelen mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Fahrettin Koca Kovid-19 1.doz aşınız 2021-01-13 19.25 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi kurumunda uygulanmıştır. Sağlıklı günler dileriz."

Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım. pic.twitter.com/eVGvJ00pa2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2021

Aşılanma sürecinde şeffaflık vurgusu yapan Bakan Koca bugünkü açıklamasında şunları söylemişti:

"Aşı adaletle dağıtılacak ve Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacak. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir."