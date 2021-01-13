Ahmet Hakan 'Medya Oscarı Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından farklı kategorilerde ödüllerin takdimi gerçekleştirildi.

Buna göre, tartışma programı kategorisinde Tarafsız Bölge programı ile CNN Türk'ten Ahmet Hakan Coşkun, kuşak haber programı kategorisinde TRT Haber'den Cengizhan Cevahiroğlu, güncel program kategorisinde Beyaz TV'den Ferda Yıldırım, kısa belgesel programı kategorisinde Toplumsal Hafıza programıyla A Haber'den Haktan Uysal, aktüel siyasi program kategorisinde Başkent Kulisi programıyla Kanal 7'den Mehmet Acet, ekonomi kuşağı kategorisinde A Para'dan Şafak Tükle Uysal ile Seans Öncesi programı, ekonomi programı kategorisinde Piyasa Hattı programıyla Bloomberg HT'den Gizem Yılmaz, spor programı kategorisinde Son Sayfa Programı ile A Spor'dan Mustafa Göksu ödül aldı.

En iyi dizi Hercai

Televizyon dizisi kategorisinde Atv'den Hercai, kadın oyuncu kategorisinde Kanal D Hekimoğlu dizisinden Ebru Özkan, erkek oyuncu kategorisinde Atv'den Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit, yarışma programı kategorisinde Atv'den Kim Milyoner Olmak İster programıyla Kenan İmrizalıoğlu, radyo kategorisinde Polis Radyosu, radyo yapımcısı kategorisinde TRT Türkü Radyosu'ndan Türküler Ne Der programıyla Mehmet Özbek, yerel kanal kategorisinde Afyonkarahisar'dan Kanal 3 ödüle layık görüldü.

Mustafa Cambaz Özel Ödülü 24 Tv'de An ve Zaman programıyla Koray Şerbetçi'ye ve Nursal Tekin Özel Ödülü ise Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ekibine verildi.