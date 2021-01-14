Türk Telekom’dan 5G hamlesi: Küresel standartları belirlemede etkin rol oynayacağız

Türk Telekom’dan 5G hamlesi geldi. Yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda faaliyet gösteren Juniper Networks’le işbirliğine giden firma, dünyaya teknoloji ihraç edecek. İşbirliği kapsamında Türk Telekom Grubu şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’nın sunduğu patentli RIC (Radyo akıllı kontrolcü) teknolojisi, Juniper’in ürün portföyüne entegre edilerek tüm dünyada mobil ağlara verimlilik ve esneklik sağlayacak.

İki şirket 5G ve hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni nesil iletişim çözümleri konusunda teknoloji üretip geliştirecek. Juniper Networks 150’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Fayda sağlayacak

'Türk mühendisliğinin başarısı'

Verilen bilgiye göre, işbirliği Türk Telekom başta olmak üzere tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını sağlayarak Open RAN ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik dâhil pek çok operasyonel ve ticari fayda sağlayacak. Türk Telekom’un tüm yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek amacıyla 2021 sonundan itibaren Juniper’in ürün ve çözümlerini ekosistemine dağıtması hedefleniyor. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek. Netsia’nın 10 kişilik kadrosu bulunuyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, kapsamlı işbirliğiyle dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılıklarını gösteren somut bir adım attıklarını söyledi. Türk mühendisliğinin başarısını dünyanın hizmetine sunduklarını belirten Önal, “Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak en yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Netsia’nın geliştirdiği yazılımlar, geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor. Netsia’nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper’in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile birleşmesiyle güçlü bir sinerji yakaladık. Juniper ve Netsia şimdiden bu işbirliğimizi SDN özellikli genişbant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladılar bile. Türk Telekom Grubu olarak Türk mühendisliğinin başarısı olan ürünlerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

5G ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bazı noktalarda lokal olarak testlerin yapıldığını da açıklayan Ümit Önal, 5G ihalesiyle ilgili olarak da 2022-2023 yılına doğru sinyal alınabileceğini aktardı.

Birinci sınıf teknoloji

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim, 5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonu, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zekâ odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek bizleri bu vizyona bir adım daha yakınlaştırıyor. Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik işbirliğimizi, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşım, uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduk. Kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler.”

10 kişilik Ar-Ge ekibi

Argela CEO’su Bülent Kaytaz, Argela’daki mühendislik gücünün de Netsia için uluslararası projeler için çalıştığını ifade ederek, “Juniper’a kullanım hakkı verilen bu ürünün geliştirilmesi için 10 kişilik bir ekip Ar-Ge yapıyor. Bu ürünün ortaya çıkması için de Türk mühendisler ve Argela kullanılıyor. En az RIC kadar büyük yeni bir teknolojiyi Türkiye’de Türk Telekom ile beraber dünyada da Juniper ile sunmak için çalışıyoruz” dedi.