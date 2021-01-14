Sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor

İlk etapta 3 milyon doz getirilen aşı, acil kullanım onayı verilmesinin ardından dün ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.

Sağlık çalışanlarının bugün aşılanmaya başlanmasıyla birlikte Türkiye’de de yaygın aşılama başlamış oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Normal hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" demişti.