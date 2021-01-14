Aleyna'nın katili cezaevinde intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni elleriyle boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Denizli'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni elleriyle boğarak öldüren Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam kendini tavana iple asarak intihar etti.

DHA'nın aktardığı habere göre, koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Kheyrian'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu belirterek bir süre önce ayrıldıklarını, tekrar barışmak istemeyen genç kızı çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etmişti.