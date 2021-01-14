Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı uygulanacak meslek grupları açıklandı. Aşı tablosu covid19asi.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır” denildi.