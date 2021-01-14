Gergerlioğlu’ndan 'HDP kapatılsın' çağrılarına tepki: MHP yüzde 10'un altına düşmüş bir parti, kendi hallerine baksınlar

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partisi hakkında yapılan 'kapatma' çağrılarına tepki gösterdi. MHP'yi eleştiren Gergerlioğlu, "Devlet Bahçeli zaten yüzde 10’un altına düşmüş bir partinin genel başkanı. Kendi hallerine baksınlar" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partisi hakkında yapılan 'kapatma' çağrılarıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu.

Bu tartışmaların Türkiye'ye kötülük olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Bu boşuna bir çabadır" ifadesini kullandı. Gergerlioğlu şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli zaten yüzde 10’un altına düşmüş bir partinin genel başkanı. Kendi hallerine baksınlar. Millet kendilerine oy vermiyor. İtibar kaybetmişler. Türkiye’nin sorunlarıyla uğraşmıyorlar. Hamaset, slogan, yaftalamaktan başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Türkiye’nin en can alıcı sorunuyla uğraşan bir partinin kapatılması için canhıraş bir şekilde gayret sarf ediyorlar. Bu Türkiye’ye bir kötülüktür, boşuna bir çabadır."

Kendilerine, 'sözde milletvekili', 'terörist' diye tanımlarla saldıran milletvekilleri ve bakanlar olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, şöyle konuştu: