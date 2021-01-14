İstanbul'a yılın ilk karı düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için beklediği kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe'de kısa süreli kar yağışı görüldü.

Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşmüştü. Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri artması bekleniyor. AKOM'dan yapılan uyarıda da, Sibirya'dan gelen soğukların etkisiyle kar yağışın çarşamba gününe kadar devam edebileceği ifade ediliyor.

'Marmara kıyılarında 5-10 cm kar yağabilir'

MGM Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar da kişisel Twitter hesabında İstanbul'da cumartesi öğleden sonra başlayacak karla karışık yağmurun pazar günü yoğun kar yağışına döneceğini söyledi.

Uçar, "Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir" dedi.

İstanbul'da Cumartesi öğleden sonra başlayacak yağmur ve karla karışık yağmurun pazar sabahı il genelinde yoğun kar yağışı şekline döneceği ve gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir. — Ahmet Uçar (@aucarenator) January 14, 2021

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