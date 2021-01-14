Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki 'enjektör' iddialarına yanıt

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, inaktif aşıyı değil, mRNA aşısı olduklarına yönelik iddiaya yanıt verdi. Kayıpmaz bunun bir karalama haberi olduğunu söyledi.

Deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin uçlarının kısa, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılan aşıların uçlarının uzun olması inaktif aşı değil, mRNA aşısı yapıldığı iddiasına neden oldu.

CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bu iddialara tepki gösterdi. Kayıpmaz, şunları söyledi: