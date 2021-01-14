Akşener, Özdağ hakkındaki ihraç kararının iptaliyle ilgili konuştu: Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında verilen ihraç kararının mahkemeden dönmesini değerlendirdi. "Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş" diyen Akşener, "Bu bize ilginç geldi. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracını iptal eden mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı. Bu çok manidar. Yargı ile işi olan bütün vatandaşlar için de örnek olur bu hızlı karar verme işlemi" ifadelerini kullandı.

'Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş'

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arada çok uzun süre dava açılmış, ifadesi alınmamış başta ben olmak üzere arkadaşlarımız var. 5 yıldır bir davam var, sürüyor. Darısı onun başına. İl başkanımızın kendi kendine bir müracaatı var. Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş. O soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu. Çok ilginç geldi bize. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur."

Bir gazetecinin "Süreç tekrarlanır mı?" sorusuna da cevap veren Akşener, "Onu bilemem" dedi.