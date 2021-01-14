e-Nabız uygulamasına 'aşı durumu bilgilendirme' özelliği eklendi

Çin'den Türkiye'ye getirilen Sinovac'ın CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.
Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.
e-Nabız'a nasıl giriş yapılır?
E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. numarası ile sisteme giriş yapabiliyor.
E-Devlet şifresi olmayanlar ise Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarası kaydını yaptırdıktan sonra telefona gelen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş sağlayabiliyor.
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