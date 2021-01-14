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    İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101141043579978-istanbul-valiliginden-kar-yagisi-uyarisi/

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir" denildi. Öte yandan valilik kar yağışıyla ilgili vatandaşları da uyardı.

    İstanbul Valiliği, yarından itibaren etkisini göstermesi beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada İçişleri Bakanlığının ‘Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri’ ile Ulaştırma ev Altyapı Bakanlığı’nın ‘2020-2021 Kış Programı’ genelgesinin ilgili kurum ve kuruluşlarına duyurulduğunu açıkladı. Açıklama şu şekilde;

    • İstanbul’da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; İçişleri Bakanlığımızın 11/11/2020 tarihli Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 01/12/2020 tarihli 2020-2021 Kış Programı genelgesi Valiliğimizce İlçe Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlarımıza duyurulmuş ve gerekli önlemler alınmıştır.

    Cuma günü ilk saatlerde başlayacak

    • Bununla birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporunda; Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir.
    • Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın; Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

    Vatandaşlara uyarı

    İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada kar yağışıyla ilgili İstanbulluları uyardı.

    Açıklamada, “Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, alınacak tedbirler şöyle açıklandı: 

    • Kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde, zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, özel araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın da mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı vb. kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,
    • Trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları, acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları,
    • Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanmasında tedbirli ve dikkatli olunması, görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve işyeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin imkânlar ölçüsünde bina giriş ve çıkış yollarının kar ve buzdan temizlenmesini sağlamaları,

    'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'

    • Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, soba ile ısınan konutlarda baca temizliği ve sobaların yakılması konusunda tedbirli olunması,
    • Ani ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. İhtiyaç halinde bütün vatandaşlarımızın; İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (İstanbul AFAD) 0212 455 56 63 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları gerekmektedir. DHA
    Etiketler:
    Hava durumu, Kar, İstanbul Valiliği
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