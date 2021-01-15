Kar yağışını izlemek için gittiler, 6 saat mahsur kaldılar

Rıdvan Kürtül, arkadaşları Mustafa Sarıbıyık ve Ahmet Paksoy ile birlikte yılın ilk kar yağışını izlemek için Andırın- Göksun Karayolu’nun 15’inci kilometresindeki Halbur Yaylası’na gitti.

Ekipler kurtardı

Ancak araç yolda kara saplandı ve ilerleyemedi. 3 arkadaş daha sonra 112’yi arayarak yaylada mahsur kaldıklarını belirtip yardım istedi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Andırın Belediyesi ekipleri yaylaya sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda 3 arkadaş, 6 saat mahsur kaldıkları yayladan kurtarıldı.

'Araç kara saplandı'

Ekiplere teşekkür eden Rıdvan Kürtül, “Kar yağışını izlemek için arkadaşlarımızla Halbur Yaylası’na geldik ancak araç birden kara saplandı. Karın altı balçıkmış, bir türlü geri çıkamadık. 6 saat burada mahsur kaldık. Çok şükür ekipler imdadımıza yetişti” dedi.

Mustafa Sarıbıyık ise kar yağışını izlemek isterken 6 saat yaylada mahsur kaldıklarını belirterek, “Yılın ilk kar yağışını görmek için arkadaşlarımızla birlikte gezmeye çıktık. Sonra ana yoldan ara bir yola girdik ve birden araç kara saplandı. Meğer altı balçıkmış, 6 saat burada kaldık. Sağ olsun ekipler yetişti. Kendilerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.