CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda Millet İttifakı ile memleketin sorunlarını çözme mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu, "Gün beraber düşünme günüdür. Bir dert varsa bu derdi beraber çözme günüdür. Peki memleketin sorununu kim çözecek? Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Paylaşılan video da, ülkenin gerçek gündeminin açlık olduğundan bahsedilirken, alınan vergilerin ve satılan kuruluşların parasının nereye gittiği soruldu.
Gün beraber düşünme günüdür. Bir dert varsa bu derdi beraber çözme günüdür. Peki memleketin sorununu kim çözecek?— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 14, 2021
Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz! pic.twitter.com/MO0Q72aZA0
Öte yandan Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda, "Kul hakkı yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz" mesajı verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)