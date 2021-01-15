Hatay'da 'zehirli su' iddiası: Belediyeden açıklama

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU), sosyal medyada yer alan içme suyunun zehirli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HATSU'dan yapılan açıklamada, il genelinde şebeke suyunun zehirli olduğu iddiasının aslı astarı bulunmayan bir söylem olduğu belirtildi.

Açıklamada, il genelinde HATSU denetimi ile kontrolündeki tüm depo ve şebekelerde içme ve kullanma suyunun kontrollerinin teknik personel tarafından günlük yapıldığı vurgulandı.

Meskenlere verilen içme suyunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da rutin numune alınıp analizleri yapılarak kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, "Asılsız iddialarla halkımızı tedirginliğe ve paniğe iten kişileri kınıyoruz. Gerçeklik payı olmadan yöneltilen bu tür iddialara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.